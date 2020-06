सहारनपुर के शिवालिक वन क्षेत्र से मिला विलुप्त हाथी का जीवाश्म

सहारनपुरः प्राचीन जैव विविधता को समझने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. यहां सहारनपुर जनपद के अन्तर्गत शिवालिक वन प्रभाग आता है. इसके सहारनपुर वन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान एक हाथी का जीवाश्म (फॉसिल्स) मिला है. \

जीवाश्म के अध्ययन के बाद वाडिया इंस्टीटयूट आफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने इसे 50 लाख वर्ष से अधिक पुराना बताया है. इस हाथी के पूर्वज को स्टेगोडॉन कहते हैं.

सर्वेक्षण के दौरान मिला जीवाश्म

जानकारी के मुताबिक सहारनपुर जनपद के अंर्तगत शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर का वन क्षेत्र 33,229 हेक्टेयर है. बीते 6 माह से इसमें वन्य जीवों की गणना का कार्य चल रहा है. इस दौरान वन्य जीवों की दुर्लभ तस्वीरें ली गई हैं, साथ ही विशेष सर्वेक्षण भी किया गया. इसी सर्वेक्षण के दौरान एक हाथी का जीवाश्म भी मिला है.

A fossil of an elephant has been discovered from the Siwalik sediments exposed in the vicinity of Badshahi Bagh in Saharanpur. Fossil is from Dhok Pathan formation of Siwalik. Age of the specimen may range from 5 to 8 million yrs: VK Jain, Chief Conservator of Forest, Saharanpur pic.twitter.com/Hyd1bWvZln

