भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, 100 फीसदी ट्रेनें तय समय पर पहुंची गंतव्य स्थान तक

नई दिल्ली: भारतीय ट्रेने अक्सर लेट होती है और इससे सफर करने वालों के लिए यह एक आम बात हो गई है. लेकिन पहली बार भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है.

समयावधि और लेट ट्रेनों की वजह से भारतीय रेलवे अक्सर सवालों के घेरे में भी आता रहता है. पर पहली बार 1 जुलाई, 2020 में भारतीय रेलवे के 100 फीसदी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चली और तय समय पर रेल अपने गंतव्य तक पहुंची. और इसके साथ ही यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब 100 फीसदी ट्रेनें समय पर चली और पहुंची.

First time ever in the history of Indian Railways, 100% punctuality of trains acheived, with all trains on time. Previous best was 99.54% on 23.06.2020 with one train getting delayed: Indian Railways. pic.twitter.com/LSbSMyQWYV

— ANI (@ANI) July 2, 2020