ऑस्ट्रेलियाई पीएम: 'गुजराती खिचड़ी खाने की इच्छा,पीएम मोदी को गले न लगा पाने का अफसोस'

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज शिखर वार्ता हुई इसमें दोनों नेताओं मित्रता और दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंधों की भी झलक दिखाई दी. स्कॉट मॉरिसन ने भारत आकर खिचड़ी खाने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत निराशा हो रही है कि कोरोना वायरस के कारण मैं भारत नहीं आ सकता हूँ लेकिन जब भी मैं भारत आऊंगा तो गुजराती खिचड़ी अवश्य खाऊंगा.

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन पीएम मोदी को भारत आकर गले लगाना चाहते हैं क्योंकि वे उनके प्रिय मित्रों में से एक हैं. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इससे पहले समोसा खाने की इच्छा जतायी थी और पीएम मोदी को ट्विटर पर टैग करके नाश्ते के रूप में समोसा ऑफर किया था. तब पीएम मोदी ने उनकी दावत को भी स्वीकर कर लिया था.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम को गुजराती खिचड़ी खाने की इच्छा

#WATCH: Australian PM Scott Morrison says, "I wish I could be there for what has become the famous 'Modi hug' & share my samosas. Next time, it will have to be the Gujarati Khichdi. I will try that in the kitchen before next time we meet in person." pic.twitter.com/d6Ikxhd7nc

