पश्चिम बंगाल: ममता पर गरजे अमित शाह, 'CAA विरोधी बनेंगे सियासी शरणार्थी'

कोलकाता: नई दिल्ली से गृहमंत्री अमित शाह ने वर्चुअल जनसभा के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हो रही सियासत और ममता बनर्जी की वोट बैंक पॉलिटिक्स पर हमला बोला. नागरिकता कानून से लेकर राजनीतिक हिंसा आदि गंभीर मुद्दों पर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा. जब से कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश में जंग लड़ी जा रही है तब बंगाल में ममता सरकार केंद्र सरकार और पीएम मोदी से लड़ रही है. अमित शाह ने कहा कि जो लोग देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं उन्हें 2021 के चुनाव में जनता राजनीतिक शरणार्थी बना देगी.

Mamata ji, you reffered to Shramik Special Trains as 'Corona Express'. The name that you have given, 'Corona Express' will become an exit express for TMC. You've insulted migrant workers, you've rubbed salt into their wounds & they will not forget it: Amit Shah pic.twitter.com/i0t2p0Znon

