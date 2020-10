"राहुल गांधी हिन्दुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का शहजादा है"

नई दिल्ली: अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के खौफ का सच सामने आने के बाद भारत में सियासत गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल गांधी पर भी जोरदार प्रहार किया है. दरअसल, इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उस वक्त ये कहा था कि अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया, तो भारत 9 बजे रात कर हमला कर देगा. जिसका खुलासा पाकिस्तान के विपक्ष के नेता सरदार अयाज सादिक ने किया.

संबित पात्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "पाकिस्तानी की नेशनल असेम्बली में भाषण देते हुए वहां के विपक्ष के नेता सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि जब फरवरी 2019 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आये ही नहीं और वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा के पांव कांप रहे थे."

उन्होंने कहा कि "एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है. भारतीय सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहते हैं. हमारी सेना ने हमेशा कहा कि हिंदुस्तान हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है, और दिया भी है. दूसरे ओर पाकिस्तान की सेना प्रमुख के पैर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं."

संबित पात्रा ने कहा कि "राहुल जी आप पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? उस हिंदुस्तान की सेना के साथ क्यों नहीं हैं जो पसीने छूटाती है? इससे साबित होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना और शौर्य का पाकिस्तान में किस प्रकार खौफ और डर है. जिस पर कांग्रेस के शहजादे का सबसे अधिक भरोसा था, इमरान खान, कमर बाजवा, शाह महमूद कुरैशी, वो सब थरथरा गए हैं. पसीने निकल रहे हैं. नवजोत सिंह सिद्धू से हमने जाने के लिए मना किया था और वो बाजवा के गले लग रहे हैं, ये सब वो शहजादे के कहने पर कर रहे थे."

"इस शहजादे ने मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजा था. पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर ने कहा था, अब तो मोदी की सरकार को गिराना होगा. आज मैं शहजादे से कहता हूं, अब तो आपकी आंख खुली होगी. अब देख लीजिए, वो क्या हमारी सरकार गिराएंगे? वो तो खुद ही गिरे पड़े हैं."

उन्होंने ये भी कहा कि "सलमान खुर्शीद शहजादे के राइट हैंड हैं. गांधी परिवार के खास मित्र हैं. सलमान खुर्शीद पाकिस्तान में जाकर शहजादे के इशारे पर कह रहे थे कि देखिए इंडिया तो पीस नहीं चाहती है, मोदी जी तो पीस नहीं चाहते हैं. लेकिन पाकिस्तान को पीस पसंद है. इसीलिए मैं कहता हूं कि ये शहजादा हमारा शहजादा नहीं, कांग्रेस का शहजादा नहीं, ये पाकिस्तानी शहजादा है."

अंत में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पात्रा ने कहा कि "जिन मुद्दों पर देश एकमत होना चाहिए, उन्हें कांग्रेस ने डिविजन का विषय बनाया. विस्तारवादी ताकतों को लेकर जिस प्रकार से आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डरा हुआ बताया, आज शहजादे को भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने उचित जवाब दिया है और पूछा है कि कौन कायर तथा कौन हिम्मत वाला है?"

"India is going attack Pakistan at 9pm if we don't release Abhinandan," foreign minister Qureshi told the opposition leaders.

