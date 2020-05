कांग्रेस की 'झूठ फैक्ट्री' को रविशंकर प्रसाद ने किया बेनकाब, राहुल पर किया हमला

नई दिल्ली: पूरे देश में कांग्रेस को ठीक एक साल पहले जनता ने दोबारा नकार दिया था. राहुल गांधी के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त मिली थी और सम्पूर्ण देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निष्ठावान नेतृत्व को स्वीकार किया था. कोरोना वायरस जैसी जानलेवा और घातक महामारी को भी कांग्रेस ने अपनी तुच्छ राजनीति के लिये इस्तेमाल किया. राहुल गांधी के बेतुके निराधार आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जोरदार हमला किया है.

राहुल का कांग्रेस में भी महत्व खत्म

केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब खुद कांग्रेस में भी कोई महत्व नहीं देता. राहुल गांधी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं. वे कोई होमवर्क भी नहीं करते हैं, इसका खिमियाजा हर बार कांग्रेस को ही भुगतना पड़ता है.

The first state to announce a lockdown was Punjab followed by Rajasthan. And now Maharashtra and Punjab were the first ones to extend the lockdown till 31st May, even before the meeting of chief ministers with the Prime Minister: Union Minister Ravi Shankar Prasad (1/2) pic.twitter.com/8Hyg3xHPNv

— ANI (@ANI) May 27, 2020