महाराष्ट्र BJP को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री Jaysingrao Gaikwad Patil ने छोड़ी पार्टी

मुंबईः BJP को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है. Bharatiya Janta Party के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री Jaysingrao Gaikwad Patil ने मंगलवार को त्यागपत्र दे दिया है. पाटिल ने अपना इस्तीफा महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल (Maharashtra's BJP Chief Chandrakant Patil) को सौंप दिया है.

गायकवाड़ के मुताबिक वह लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज थे. उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे कोई मौका नहीं दे रही है. इसलिए मैंने यह कदम उठाया.'

प्राथमिक सदस्यता से दिया त्यागपत्र

जानकारी के मुताबिक, गायकवाड़ ने अपना इस्तीफा अपने फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर किया है. चंद्रकांत पाटिल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वह भाजपा की प्रदेश इकाई और साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं.

वरिष्ठ नेता ने Jaysingrao Gaikwad Patil केंद्र एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के तौर पर अपनी सेवायें दे चुके हैं. उन्होंने दावा किया, 'मैं सांसद या विधायक नहीं बनना चाहता हूं. मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहता हूं और मैं एक दशक से जिम्मेदारी मांग रहा हूं. लेकिन, अब तक पार्टी ने मुझे कोई मौका नहीं दिया.'

Former union minister and BJP leader Jaisingrao Gaikwad Patil tenders his resignation from the party.

"I was not happy with the party leadership continuously neglecting me for over 10 years. So I have resigned from the party," says Jaisingrao Gaikwad Patil. pic.twitter.com/gf0HJ3Cxvl

— ANI (@ANI) November 17, 2020