दीदी की तारीफ, 1000 करोड़ की राहत का ऐलान और पीएम मोदी ने मारा मास्टर स्ट्रोक

कोलकाताः पं. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बुलावे पर पीएम नरेंद्र मोदी शु्क्रवार को पं. बंगाल पहुंचे और अम्फान तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया. पीएम मोदी 83 दिनों बाद राजधानी दिल्ली से बाहर निकले थे, इसके बाद बांग्लाभूमि पर पहुंच कर तुरंत पं. बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपये की तात्कालिक मदद का ऐलान किया.

पीएम मोदी का पं. बंगाल जाना राजनीतिक नजर से भी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. उन्होंने इस तूफानी आपदा का जायजा लेने के साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी दे दिया.

पीएम ने की दीदी की तारीफ

हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बशीरहाट में ममता बनर्जी की मौजूदगी में बयान जारी किया. उन्होंने मृतकों के परिजनों व घायलों को मुआवजे का ऐलान किया. कोरोना और अम्फान तूफान दोनों से मोर्चा ले रहीं सीएम ममता बनर्जी की तारीफ भी की और केंद्र के सहयोग का भरोसा भी दिया.

Rs. 2 lakhs would be given to the next of kin of the persons deceased and Rs 50,000 each to the persons who got seriously injured due to #CycloneAmphan in parts of West Bengal: PM Modi pic.twitter.com/ZrSYAPKscG — ANI (@ANI) May 22, 2020

राजा राम मोहन राय की जयंती से दिया संदेश

यह भी एक संयोग ही है कि शुक्रवार को ही महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती भी है. पीएम मोदी ने इस मौके को भी करीने से इस्तेमाल किया और बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे दिया. पीएम मोदी ने बंग बंधुओं और भगिनियों को खुद के 'बंगाल की पवित्र धरती पर होने' का खास अंदाज में जिक्र किया और अहसास भी कराया.

West Bengal: PM Narendra Modi conducts review meeting in Basirhat with CM Mamata Banerjee, Governor Jagdeep Dhankhar and other state officials on #CycloneAmphan. pic.twitter.com/NzR7urOKiQ — ANI (@ANI) May 22, 2020

ऐसे दी राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्मजयंती है. इस मौके पर मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मन को छूने वाली बात होती है लेकिन संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं. मैं इतना ही कहूंगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठकरके, एक उज्ज्वल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे. यही राजा राममोहन राय जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

#WATCH Dealing with #COVID19 requires social distancing whereas battling the #AmphanCyclone requires people to move to safer areas. Despite these contradictions, West Bengal under leadership of Mamata ji is fighting well. We are with them in these adverse times: PM pic.twitter.com/pBxjWTlZTq — ANI (@ANI) May 22, 2020

दीदी की अपील पर PM मोदी का दौरा आज! तूफान से नुकसान का लेंगे जायजा

पीएम मोदी ने बंगाली बनाम बाहरी का जवाब दिया!

पीएम मोदी का पं. बंगाल जाना कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है. अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं. लोक सभा लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा उठाते हुए भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई थी. हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अगली लड़ाई सिर्फ बंगाल की सत्ता के लिए होगी.

ऐसे में पीएम मोदी ने राजा राममोहन राय को याद करके टीएमसी का एक दांव भी फेल कर दिया है. ममता बनर्जी जो बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलती थीं, पीएम मोदी ने उसके जवाब में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है. उन्होंने बंगाल की जनता से सीधे तौर पर साधा और संदेश दिया कि उन्हें और भाजपा को बंगाली अस्मिता, बंगाली गौरव की फिक्र है.

