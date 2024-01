'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले अयोध्या राम मंदिर का पहला दृश्य, देखें- VIDEO

First view of Ayodhya Ram temple: अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को भव्य 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह की तैयारी चल रही है. मंदिर प्रशासन ने समारोह से पहले राम मंदिर को खूबसूरती से सजाया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी आदि जैसे उद्योगपति सहित 7,000 से अधिक मेहमान शामिल होंगे.

'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले, समाचार चैनल डीडी न्यूज ने राम मंदिर के सुंदर दृश्य साझा किए.

#DDNews Exclusive sneak peek inside the magnificent Ram Temple!

The craftsmanship is awe-inspiring, a testament to India's rich cultural heritage. @PMOIndia @ShriRamTeerth @UPGovt @tourismgoi @MinOfCultureGoI @tapasjournalist#Ayodhya #AyodhyaRamTemple #RamTemple… pic.twitter.com/FyaMm4FGrv

