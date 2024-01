Ram Pran Pratishtha: प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारानंद बोले- ‘मैं एंटी मोदी नहीं, उनका प्रशंसक हूं’

Ram Mandir Opening Ceremony: सोमवार यानी की आज भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे. प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त भी आज ही के दिन है. रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या सज के तैयार है. हर किसी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, अब वो घड़ी दूर नहीं, जब लोगों की यह चाहत भी पूरी हो जाएगी और वो अयोध्या नगरी गर्भगृह में श्री राम के दर्शन कर आशीर्वाद ले सकेंगे. वहीं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha) को लेकर कई तरह की भी बयान बाजी सामने आ रही हैं. रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विरोध करने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के सुर भी अब बदलते नजर आ रहे हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘मैं एंटी मोदी नहीं, उनका प्रशंसक हूं’

#WATCH | Shankaracharya Avimukteshwaranand Saraswati says, "The truth is, with Narendra Modi becoming the Prime Minister, Hindus' self-respect has awoken. This is not a small thing. We have said it several times publically, we are not anti-Modi but Modi's admirers. We admire him… pic.twitter.com/pVWXxNhigQ

— ANI (@ANI) January 21, 2024