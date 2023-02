IND vs AUS: आखिर क्यों नागपुर पहुंचते ही ट्रोल होने लगे सिराज-उमरान, फैन्स को पसंद नहीं आई ये हरकत, देखें वीडियो

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच नागुप के जामठा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जिसके लिये भारतीय टीम नागपुर पहुंच गई है. जहां पर टीम के पहुंचते ही एक नया विवाद शुरू हो गया है और भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक को लोग सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

उमरान-सिराज ने टीका लगवाने से किया इंकार

दरअसल जब भारतीय टीम नागपुर में अपने होटल पहुंची तो वहां के होटल स्टाफ ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत माथे पर टीका लगाकर किया, जिसमें भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ माथे पर टीका लगवाते हैं तो कुछ इसे लगवाने से इंकार कर देते हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने टीका लगाने से इंकार करवाने वाले बाकी खिलाड़ियों को छोड़कर उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज को ट्रोल करना शुरू कर दिया और पूरे मामले को धार्मिक एंगल देने लगे हैं.

उल्लेखनीय है कि टीका न लगवाने वाले सदस्यों में उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज के अलावा बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य हरि प्रसाद मोहन भी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसे धार्मिक रूप देकर उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज को अपने धर्म के प्रति कट्टर बता रहे हैं. ऐसा करने वाले लोग सोशल मीडिया पर अधूरा वीडियो ही शेयर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ उमरान और मोहम्मद सिराज दिखाई दे रहे हैं.

If you watch this video with no hate and venom for muslims, then you will find several others who DENIED TIKA.. But when you watch it with hate and venom for muslim, you only see SIRAJ and UMRAN ! #siraj #MohammedSiraj #मोहम्मद_सिराज #UmranMalik #viral #AdaniEnterprises pic.twitter.com/5u3yGmsU1O

