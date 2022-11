खत्म हुआ चेतेश्वर पुजारा का 5 साल का इंतजार, अब मिला खेल का यह बड़ा पुरस्कार

Cheteshwer Pujara: भारतीय टेस्ट टीम के सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है. पांच साल पहले टेस्ट क्रिकेट के इस दिग्गज खिलाड़ी को बीसीसीआई की ओर से अर्जुन पुरस्कार के लिये नॉमिनेट किये गया था, हालांकि इस पुरस्कार को हासिल करने के लिये उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ा. लेकिन अब 5 साल बाद चेतेश्वर पुजारा को इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया.

साल 2017 में पुजारा को अर्जुन पुरस्कार के लिये किया नॉमिनेट

क्रिकेट से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों के चलते पुजारा 2017 में आयोजित हुए पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके थे. जिसके बाद उन्हें यह पुरस्कार पिछले 5 सालों से नहीं मिल सका था. अंतत: ‘हैंड ओवर’ (पुरस्कार सुपुर्द) समारोह में उन्हें अर्जुन पुरस्कार की यह ट्रॉफी उठाने का मौका मिला.

पुजारा ने ट्वीट कर दी जानकारी

चेतेश्वर पुजारा ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ट्वीट किया, ‘बीसीसीआई और अनुराग ठाकुर को बाद में अर्जुन पुरस्कार सौंपने के लिये यह सम्मान आयोजित करने के लिये धन्यवाद. इसे मैं अपनी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के कारण उस साल ले नहीं पाया था. इसे लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और आभारी हूं.’

Thankful to @IndiaSports, @BCCI and @ianuragthakur to organise and handover the Arjuna Award belatedly, which I could not collect the year it was awarded to me due to my cricket commitments. Honoured and grateful pic.twitter.com/Dokz4ZP3Hs

— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) November 19, 2022