DC vs PBKS: केएल राहुल बिना खेल रही पंजाब की करारी हार, दिल्ली ने 7 विकेट से रौंदा

नई दिल्ली: आईपीएल में आज दो मुकाबले खेले गए. पहले मैच में राजस्थान में हैदराबाद को और दूसरे मैच में दिल्ली ने पंजाब को हराया. नियमित कप्तान केएल राहुल के बिना खेल रही पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी आसानी से 7 विकेट से हरा दिया.

All Over: @DelhiCapitals beat #PBKS by 7 wickets and with 14 balls to spare to register their 2nd consecutive win. Opener @SDhawan25 finishes unbeaten on 69. #DC have lost only 1 of their last 5 games. https://t.co/Rm0jfZKXXT #PBKSvDC #VIVOIPL #IPL2021 pic.twitter.com/apKB5wS3X7

— IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2021