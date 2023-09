अमेरिका में धोनी के साथ गोल्फ खेलते हुए ट्रंप ने पहनी MAGA लिखी कैप, जानें इसका मतलब?

नई दिल्लीः पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें अपने-अपने क्षेत्र के दोनों दिग्गज गोल्फ खेलते नजर आ रहे हैं. धोनी इन दिनों अमेरिका में छुट्टियां मनाने गए हैं. इस बीच उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ यह वीडियो सामने आया है.

शॉट लगाते दिखे एमएस धोनी

रिपोर्ट्स के अनुसार, धोनी ने ट्रंप के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब बेडमिंस्टर में गोल्फ खेला. वीडियो में धोनी को गोल्फ गेंद पर शॉट लगाते देखा जा सकता है जबकि ट्रंप उस शॉट को देख रहे हैं.

