दूसरे दिन इंग्लैंड की हार से बौखलाए पूर्व कप्तान, दे डाला तीन पारी का टेस्ट खेलने का बयान

अहमदाबाद: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गये डे नाइट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को धूल चटा दी है. करारी हार झेलने के बाद इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी एक बार फिर बौखला गये हैं. चेन्नई टेस्ट हारने के बाद भी इन्हीं पूर्व क्रिकेटरों ने चेपॉक की पिच पर सवाल खड़े किये थे.

उल्लेखनीय है कि भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट से पटखनी दी. इसके साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है.

एक टीम को तीन पारियां खेलने को मिलें- माइकल वॉन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वान ने भी पिच पर नाखुशी जतायी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया, ‘‘अगर इस तरह की पिचें तैयार की जाती है तो मेरे पास जवाब है कि यह कैसे काम कर सकता है. टीमों को तीन पारियां खेलने के लिये दो.’’

If we are going to see these pitches ... I have an answer to how it could work ... Give the Teams 3 innings !!! #INDvENG

Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 25, 2021