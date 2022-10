IND vs NZ: गाबा में न्यूजीलैंड की चुनौती का सामना करेगी टीम इंडिया, जानें वार्म अप मैच से जुड़ी हर बात

IND vs NZ T20 World Cup 2022 Warm Up All you need to know: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्वकप में ग्रुप स्टेज पर फिलहाल भले ही कोई मैच नहीं खेला जाना है लेकिन वार्मअप मैच में दोनों तैयारियों मजबूत करने की कोशिश करते नजर आएंगे.