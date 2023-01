IND vs SL, 3rd ODI: पोज दिखाने के चक्कर में आउट हुए करुणारत्ने, सिराज से भिड़ना पड़ा भारी, देखें वीडियो

IND vs SL, 3rd ODI: भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेला गया जिसमें 317 रनों की जीत हासिल कर भारतीय टीम ने 3-0 से जीत हासिल की. भारतीय टीम ने श्रीलंका का सूपड़ा साफ करते हुए वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत हासिल की. इस सीरीज में भारतीय टीम के लिये जहां बल्लेबाजी में विराट कोहली ने दो शतक के साथ सबसे ज्यादा रन बनाये तो वहीं पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट अपने नाम किये.

12वें ओवर में हुई सिराज-करुणारत्ने की बहस

सीरीज के आखिरी मैच में श्रीलंका की टीम को महज 77 रन पर ढेर करने में भी मोहम्मद सिराज ने अहम भूमिका निभाई और 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 32 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किये. सिराज ने इस दौरान एक मेडन भी फेंका. सिराज के शानदार प्रदर्शन के चलते ही भारतीय टीम ने 317 रन से जीत हासिल की. इस मैच के दौरान एक ऐसा वाक्या भी देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान खींचा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में श्रीलंकाई बल्लेबाज चमिका करुणारत्ने और सिराज के बीच टकराव देखने को मिला, जिसका नुकसान श्रीलंकाई बल्लेबाज को ही उठाना पड़ा. यह घटना श्रीलंकाई पारी के 12वें ओवर की है, जिसमें सिराज ने बेहतरीन अंदाज में करुणारत्ने को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया. इस विकेट से एक गेंद पहले ही करुणारत्ने ने ऑफ साइड कवर की ओर डिफेंसिव शॉट खेल कर एक रन लेने की कोशिश की थी लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने रन लेने से इंकार कर वापस भेज दिया था. इस गेंद पर वो रन आउट होने से बाल-बाल बचे थे.

स्टाइल दिखाने के चक्कर में आउट हुए करुणारत्ने

इसी के चलते मोहम्मद सिराज और करुणारत्ने के बीच बहस भी हो गई. अगली गेंद पर करुणारत्ने ने मोहम्मद सिराज की स्टम्प लाइन को बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया और उसी पोज में खड़े रहकर गेंदबाज को चिढ़ाते नजर आये. वह उसी अंदाज में क्रीज के बाहर खड़े थे और सिराज को स्टाइल दिखा रहे थे. हालांकि जैसे ही गेंद सिराज के हाथ में आई उन्होंने लपक कर डायरेक्ट थ्रो मारा और स्टंप्स बिखर गये. अपील के बाद मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा और करुणारत्ने रनआउट करार दिये गये.

गौरतलब है कि करुणारत्ने डिफेंड करने के बाद आसानी से क्रीज में जा सकते थे लेकिन पोज मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि तीसरे वनडे में सिराज की ओर से किया गया यह प्रदर्शन उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है. इस सीरीज के दौरान सिराज की औसत 10.32 और इकॉनमी 4 के करीब रही है.

Another one bites the dust! @mdsirajofficial gets his FOURTH wicket with a beauty of a delivery!

Follow the match https://t.co/q4nA9Ff9Q2… #TeamIndia | #INDvSL | @mastercardindia pic.twitter.com/VmLaxzxa99

— BCCI (@BCCI) January 15, 2023