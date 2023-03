Ind Vs Aus 3rd Test: लंच से पहले ही भारत ने खोए 7 विकेट, टॉस जीतकर भी नहीं दिखा कोई दम

नई दिल्ली: इंदौर सटेडियम में आज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आगाज हुआ. एक तरफ रोहति शर्मा की आर्मी थी तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बागडोर स्टीव स्मिथ के हाथ. जहां केएल राहुल को उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया. उनकी जगह शुभमन गिल को खेलने का मौका दिया गया. इंदौर की पिच को देखते हुए तेज गेंदबाज उमेश यादव के लिए भी टीम में जगह बनई गई. बदलावों के साथ इंदौर स्टेडियम में उतरी इंडियन टीम मात्र आधे घंटे के मैच में ही धराशायी हो गई.

रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इस मैच में दो बदलावों के साथ उतरी इंडियन टीम को शुभमन गिल और उमेश यादव से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं. शुभमन जहां केएल राहुल की जगह पर भेजे गए वहीं मोहम्मद शमी की जगह उमेश यादव टीम में आए. टीम में उप कप्तान का पद भी खाली रखा गया.

