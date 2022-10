IND vs PAK: पाकिस्तान की टीम को मिला 'रोहित शर्मा', तस्वीर देख चकरा गये फैन्स

IND vs PAK – Rohit Sharma LOOKALIKE in Pakistan TEAM: दुनिया भर के फैन्स पाकिस्तान और भारत के बीच मेलबर्न के मैदान पर खेले जाने वाले टी20 विश्वकप के मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच दोनों टीमें मेलबर्न पहुंच गई हैं जहां पर उन्हें अपना पहला मुकाबला खेलना है. इस बीच सोशल मीडिया पर दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं. इस बीच एक ऐसी फोटो भी वायरल हो रही है जिसे देखकर लोग हैरान हो गये हैं.

पाकिस्तान टीम में दिखा रोहित का हमशक्ल

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में एक शख्स पाकिस्तानी किट में नजर आ रहा है जो कि पूरी तरह से रोहित शर्मा लग रहा है. इस तस्वीर को देखने के बाद दुनिया भर के फैन्स चक्कर में पड़ गये कि भारतीय टीम के कप्तान पाकिस्तान की जर्सी में क्यों नजर आ रहे हैं.

हालांकि आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर इब्राहिम बदीस की है जिनकी तस्वीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की है. इन तस्वीरों में इब्राहिम बदीस पूरी तरह से रोहित शर्मा की तरह नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने धूप के चश्मे पहन कर कूल पोज दिया है.

I legit thought it was rohit sharma in Pakistans kit https://t.co/eBwEcPo6FY

— Soha (@SoA241) October 19, 2022