Eldhose Paul: वो गुमनाम नौसैनिक जिस पर नहीं था किसी को भरोसा, फिर भी जीत लिया गोल्ड

नई दिल्ली: Who is Eldhose Paul: बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने देश की आजादी के 75वें जश्न को धूमधाम से मनाया. एक के बाद एक भारतीय एथलीट अंग्रेजों की धरती पर तिरंगा लहरा रहे हैं. अब पुरुषों की ट्रिपल जंप में भारत के एल्डोस पॉल ने इतिहास रचते हुए पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया.

भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ट्रिपल जंप से ही आई क्योंकि इसका सिल्वर मेडल भी भारत के खाते में ही आया. भारत के अब्दुल्ला अबूबकर ने मेंस ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. एल्डोस ने 17.03 मीटर लंबी छलांग लगाई और गोल्ड मेडल सुनिश्चित कर लिया. हालांकि उनसे पीछे भारत के ही अब्दुल्ला अबूबकर रहे. उन्होंने 17.02 मीटर की छलांग लगाई और कुछ अंतर से ही पीछे रह गए. उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा.

