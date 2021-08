Tokyo Olympic 2021: ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना टूटा, अर्जेंटीना से हारी भारतीय महिला टीम

नई दिल्ली: भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल में गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया. अर्जेंटीना के खिलाफ टीम इंडिया को 2-1 से शिकस्त मिली.

अब भारतीय टीम को कांस्य पदक के लिये ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ना होगा. महिला टीम को अर्जेंटीना के हाथों 1-2 से हार मिली है. टीम इंडिया अब कांस्य पदक के लिए खेलेगी. महिला टीम से पहले पुरुष टीम भी सेमीफाइनल का मैच हारी थी. उसे बेल्जियम से शिकस्त मिली थी.

A spirited performance from the Indian Women's Team but we go down fighting against ArgentinaARGvIND #HaiTayyar #IndiaKaGame #Tokyo2020 #TeamIndia #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/PsJZhyjwnQ

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 4, 2021