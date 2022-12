IND vs BAN: ईशान किशन ने ठोका दोहरा शतक, बन गए पहले भारतीय, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

नई दिल्ली: Ishan Kishan Double Century: भारत बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने इतिहास रच दिया. उन्होंने 131 गेंदों पर 210 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

ईशान किशन दोहरा शतक जड़ने वाले बाएं हाथ के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इसके अलावा भारत से बाहर दोहरा शतक जड़ने वाले भी वे पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.

किशन ने जड़ा सबसे तेज वनडे दोहरा शतक

सलामी बल्लेबाज ईशान किशन की एकदिवसीय क्रिकेट के सबसे तेज दोहरे शतक के दम पर भारत ने शनिवार को यहां तीन मैचों की श्रृंखला के आखिरी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 409 रन बनाये.

किशन ने 131 गेंद की पारी में 24 चौके और 10 छक्के की मदद से 210 रन बनाये. उन्होंने विराट कोहली (113) के साथ दूसरे विकेट के लिए 290 रन की साझेदारी की. कोहली ने 91 गेंद की पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाये. भारतीय टीम पहले ही श्रंखला गंवा चुकी है.

ऐतिहासिक पारी में किशन ने बनाए महान कीर्तिमान

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जमाने वाले बल्‍लेबाज

126 गेंद - ईशान किशन बनाम बांग्‍लादेश (2022*)

138 गेंद- क्रिस गेल बनाम जिंबाब्‍वे (2015)

140 गेंद - वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्‍टइंडीज (2011)

147 गेंद - सचिन तेंदुलकर बनाम दक्षिण अफ्रीका (2010)

148 गेंद- फखर जमान बनाम जिंबाब्‍वे (2018)

विदेशी धरती पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय

210 - ईशान किशन vs बांग्लादेश, 2022 (so far)

183 - सौरव गांगुली vs श्रीलंका, 1999

183 - विराट कोहली vs पाकिस्तान, 2012

175 - कपिल देव vs जिम्बाब्वे, 1983

175 - वीरेंद्र सहवाग vs बांग्लादेश, 2011

ईशान किशन सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 103 गेंदों पर यह आंकड़ा पार किया था। साथ ही वह भारत के लिए विदेशी सरजमीं पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

