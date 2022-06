ENG vs NZ: जो रूट ने तोड़ा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सौरव गांगुली ने बताया- 'ऑलटाइम ग्रेट'

नई दिल्ली: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट में जो रूट ने कमाल की बल्लेबाजी की और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई. संघर्ष कर रही इंग्लैंड की टीम को पहले पूर्व कप्तान जो रूट ने संभाला और फिर जुझारू शतक जड़ते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाई.

जो रूट ने 170 गेंदों पर नाबाद 115 रन बनाये और मैच जिताने वाली ऐतिहासिक पारी खेली. पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने जो रुट को ऑलटाइम ग्रेट बताया और उनकी खूब तारीफ की.

Joe Roooooooot ..what a player what a knock under pressure ..an all time great ..@bcci @icc

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) June 5, 2022