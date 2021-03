IPL 2021: नये तेवर नये कलेवर के साथ खिताब की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी मुंबई

मुंबई: रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस लगातार तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस बार टीम का नया अवतार दिखने जा रहा है. फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम की नई जर्सी लॉन्च कर दी है.

इस सीजन जर्सी में किया गया बदलाव

One Team. #OneFamily. One Jersey.

Presenting our new MI jersey for #IPL2021

Paltan, pre-order yours from @thesouledstore now -

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 27, 2021