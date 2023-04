MI vs KKR: बीच मुकाबले में भिड़ गए नीतीश राणा और शौकीन, तीखी बहस का वीडियो वायरल

नई दिल्लीः भारतीय घरेलू क्रिकेट के दो खिलाड़ियों की प्रतिद्वंद्विता रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग में भी देखने को मिली जब कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान नितीश राणा और मुंबई इंडियन्स के स्पिनर ऋतिक शौकीन के बीच तीखी बहस हुई. यह घटना पहले बल्लेबाजी कर रहे केकेआर की पारी के नौवें ओवर में हुई जब शौकीन ने राणा को आउट करने के बाद उनसे कुछ कहा.

भड़क गए नीतीश राणा

केकेआर के कप्तान इससे भड़क गए और उन्होंने भी वापस लौटते हुए गेंदबाज से कुछ कहा. शौकीन ने राणा को लांग ऑन पर स्थानापन्न खिलाड़ी रमनदीप सिंह के हाथों कैच कराया और तुरंत बल्लेबाज की ओर देखते हुए कुछ कहा. राणा ने इसके बाद पलटकर शौकीन की तरफ बढ़ते हुए कुछ कहा. मुंबई इंडियन्स के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी पीयूष चावला ने हालांकि हस्तक्षेप करते हुए मामले को शांत कराया.

पहले भी हो चुकी है लड़ाई

राणा और शौकीन दोनों घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की ओर से खेलते हैं लेकिन ड्रेसिंग रूम में भी इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती. रविवार को दोनों के आमने-सामने होने का यह पहला मामला नहीं है और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले भी तीखी बहस हो चुकी है. राणा मैच में 10 गेंद में पांच रन ही बना पाए जबकि शौकीन ने कैमरून ग्रीन की गेंद पर एन जगदीशन का अच्छा कैच लपकने के बाद 39 रन देकर दो विकेट भी चटकाए.

A few words exchange between Hrithik Shokeen AND Nitish Rana#MIvsKKR #NitishRana #Shokeen #NitishVSHrithik pic.twitter.com/dk1EezSUTM

— Aniket Shukla (@AniketShuklaa) April 16, 2023