'और इ लगल चौचक छक्का' IPL में लोगों को खूब भा रही भोजपुरी कॉमेंट्री

नई दिल्ली: IPL 2023 का आगाज हो चुका हैं. गेंम को और मजेदार बनाने के लिए IPL में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इम्पेक्ट प्लेयर से लेकर नो बॉल पर रिव्यू लेने पर कई नियमों में बदलाव किया गया हैं. इस सब बदलावों में से फैंस को जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. वो है भोजपुरी भाषा में कॉमेंट्री का. इस साल IPL में जियो सिनेमा एप आप 12 भाषाओं में कॉमेंट्री सुन सकते हैं.

दर्शकों को पसंद आ रहा भोजपुरी कॉमेंट्री

IPL के पहले मैच में पहली बार दर्शकों को भोजपुरी भाषा में कॉमेंट्री सुनने का मौका मिला. लोग भोजपुरी कॉमेंट्री को लगातार एंजॉय कर रहे हैं और उसके क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. भोजपुरी कॉमेंट्री को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. भोजपुरी कॉमेंट्री ट्विटर पर लगातार ट्रेंड में बना हुआ है.

रवि किशन ने किया ट्वीट

पहले मुकाबले में कॉमेंट्री रवि किशन ने किया था. साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर कर जियो को भोजपुरी में कॉमेंट्री शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया. कैप्शन में लिखा कि पहली बार हुए भोजपुरी कॉमेंट्री के लिए धन्यवाद. साथ ही लिखा कि "जिंदगी झंड बा, और पहली बार हुए #iplbhojpuri का घमंड बा !!!!

