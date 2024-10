Ind vs Nz: हवा में उछलकर राधा यादव ने पकड़ा इतना बेहतरीन कैच कि बार-बार देखेंगे ये VIDEO

नई दिल्लीः Radha Yadav Catch Video: भारत और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच खेले जा रहे वनडे मुकाबले में राधा यादव ने शानदार कैच लपका है. वह भारतीय टीम की सबसे शानदार फील्डर्स में से एक हैं, ये उन्होंने एक बार फिर साबित किया. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में राधा यादव ने सुपरवूमेन की तरह बेहतरीन कैच लपका. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

वहीं बीसीसीआई वूमेन सोशल मीडिया हैंडल से भी ये वीडियो शेयर किया गया है. दरअसल अहमदाबाद में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारत की ओर से 32वां ओवर प्रिया मिश्रा लेकर आईं. इस ओवर में कीवी बल्लेबाज ब्रूक हॉलिडे ने हवा में शॉट खेला.

WHAT A CATCH BY RADHA YADAV

- Radha, the best in the business for India pic.twitter.com/S0q4HHlHKb

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 27, 2024