रिषभ पंत के अलावा ये स्टाफ मेंबर भी कोरोना संक्रमित, BCCI ने की पुष्टि

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि टीम के दो खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गये थे. इनके संपर्क में आने के कारण गेंदबाजी कोच भरत अरुण और रिद्धिमान साहा ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है.

ट्रेनिंग असिस्टेंट दयानंद गरनी और पंत संक्रमित

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद टीम के थ्रोडाउन विशेषज्ञ दयानंद गरनी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी. इसके अलावा दो अन्य लोगों को भी आइसोलेट किया गया है.

EWS: #TeamIndia off to Durham; Two members test positive

Wicket-keeper batsman Rishabh Pant, who tested positive for COVID-19 on 8th July, nears completion of his self-quarantine period while training assistant/net bowler Dayanand Garani has tested positive.

