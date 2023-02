Sachin Tendulkar ने शेयर किया क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार कैच का वीडियो! देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान

नई दिल्लीः क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का दिल एक वीडियो पर आ गया है. इस वीडियो को तेंदुलकर ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है.

स्थानीय क्रिकेट मैच का है वायरल वीडियो

वायरल वीडियो एक स्थानीय क्रिकेट मैच का है. सचिन की ओर शेयर की गई वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहा है. इसी बीच वह छक्का रोकने के लिए हवा में उछलकर गेंद को फेंकता है लेकिन गेंद पीछे की ओर बाउंड्री के ऊपर चली जाती है. इसके बाद फील्डर गेंद को हवा में किक करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है और फिर सीमा रेखा के अंदर मौजूद साथी खिलाड़ी उस कैच को सुरक्षित लपक लेता है.

