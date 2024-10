Ind vs Nz Test: किसे उंगली दिखा रहे सरफराज खान? पहला टेस्ट शतक बनाकर भारत को संभाला

नई दिल्लीः Ind vs Nz 1st Test: सरफराज खान के पहले नाबाद शतक और ऋषभ पंत की नाबाद 53 रन की तेज पारी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को शुरुआती सत्र में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. बारिश ने दिन के पहले सत्र के खेल में खलल डाला और खिलाड़ियों को मैदान के बाहर जाना पड़ा.

हालांकि अंपायरों ने थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लंच की घोषणा कर दी. बारिश के कारण खेल को रोके जाते समय भारत ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 344 रन बना लिए हैं. भारत अब भी न्यूजीलैंड से 12 रन पीछे हैं. सरफराज 154 गेंद में 16 चौके और तीन छक्के की मदद से 125 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

