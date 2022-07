IND vs WI: शाई होप ने उड़ाई भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां, तोड़ डाले तमाम रिकॉर्ड

नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में कैरेबियाई टीम के उपकप्तान शाई होप का जमकर बल्ला चला. अपने करियर का 100वां वनडे खेल रहे होप ने इतिहास रचते हुए शानदार सैकड़ा जड़ दिया. इसके साथ ही दुनिया के दिग्गज क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए.

100वें वनडे में शतक जड़ने वाले 10वें क्रिकेटर​

शाई होप इंटरनेशनल क्रिकेट में 100वें वनडे में सैकड़ा ठोकने वाले दुनिया के 10वें बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 135 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 115 रन जड़े. उन्हों शार्दुल ठाकुर ने 49वें ओवर में अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराया.

100वें वनडे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

गार्डन ग्रीनिज v PAK in 1988

क्रिस क्रेंस v IND in 1999

मोहम्मद यूसुफ v SL in 2002

कुमारा संगकारा v AUS in 2004

क्रिस गेल v ENG in 2004

ट्रेसकोथिक v BAN in 2005

रामनरेश सरवन vs IND in 2006

डेविड वार्नर v IND in 2017

शिखर धवन v SA in 2018

शाई होप v IND in 2022

अहम तथ्य ये है कि इन 10 बल्लेबाजों में से 4 ने भारत के खिलाफ ही 100वां वनडे खेलते हुए सेंचुरी बनाई है. शाई होप ने 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और उसके बाद से वे लगातार अपने बल्ले से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं. उन्होंने 2016 के बाद से वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

दूसरे वनडे में भारत को मिला 312 रन का लक्ष्य

वेस्टइंडीज ने शाई होप (115 रन) के शतक और कप्तान निकोलस पूरन (74) के अर्धशतक की मदद से रविवार को यहां भारत के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में छह विकेट पर 311 रन का स्कोर खड़ा किया. इन दोनों के अलावा काइल मेयर्स ने 39 और शामराह ब्रुक्स ने 35 रन का योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने सात ओवर में 54 रन देकर तीन विकेट हासिल किये. दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल को एक एक विकेट मिला.

