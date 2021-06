वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारत ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम ने 18 जून से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जाने वाले पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपने 15 सदस्यीय दल का ऐलान कर दिया है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने 15 सदस्यीय दल में 6 बल्लेबाज, 2 विकेटकीपर, 2 स्पिनर और 5 तेज गेंदबाजों को शामिल किया है.

टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जगह दी गई है. वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का जिम्मा चेतेश्नर पुजारा और चौथे पर विराट कोहली संभालेंगे. पांचवें पायदान पर अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी का संभालेंगे. वहीं बतौर विकेटकीपर रिषभ पंत का खेलना तय है लेकिन रिद्धिमान साहा को बतौर रिजर्व विकेटकीपर टीम में शामिल किया गया है.

क्रिकेट का मक्का कहलाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती गेंदबाजों का चुनाव करना होगी. 15 सदस्यीय दल में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे दो स्पिन गेंदबाजों के अलावा पांच तेज गेंदबाजों को भी जगह मिली है. जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज में से किसे ऐतिहासिक मैच में खेलने का मौका मिलेगा ये तो मैच से एक दिन पहले या मैच से ठीक पहले पता चलेगा. लेकिन गेंदबाजों के चुनाव में कप्तान और कोच को जमकर माथा पच्ची करनी पड़ेगी.

#TeamIndia announce their 15-member squad for the #WTC21 Final pic.twitter.com/ts9fK3j89t

— BCCI (@BCCI) June 15, 2021