विनेश फोगाट ने रच दिया इतिहास, सेमीफाइनल जीत कर पक्का किया रजत पदक

नई दिल्ली. पेरिस में चल रहे ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है. विनेश ने अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया है. फाइनल में पहुंचने के साथ ही विनेश फोगाट ने रजत पदक पक्का कर लिया है. विनेश फोगाट अब ओलंपिक में सोना जीतने से बस एक कदम दूर हैं. 50 किग्रा फ्री स्टाइल भारवर्ग में विनेश ने क्यूबा की युसनेलिस गुज़मैन लोपेज (Yusneylis Guzman Lopez) को हराया है. विनेश ने मुकाबले को एकतरफा बनाते हुए गुज़मैन को 5-0 से शिकस्त दी.

#ParisOlympics2024 Wrestler Vinesh Phogat wins semifinal bout of Women's 50 Kg freestyle category 5-0 against Cuba's Yusneylys Guzmán to enter the finals, confirming at least a Silver medal for India. pic.twitter.com/AlTYTZJgO0

— ANI (@ANI) August 6, 2024