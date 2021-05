कोरोना से तबाह भारतीयों की मदद के लिए आगे आये कोहली और अनुष्का, जुटाए करोड़ों रुपए

नई दिल्ली: भारत इस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है. रोजाना 4 हजार के करीब मरीजों की मौत हो रही है और श्मशान घाट में जमीन कम पड़ रही है. देश में मची तबाही के बीच कई सेलिब्रिटी सरकार का सहयोग कर रहे हैं और ऑक्सीजन, बेड और रेमडेसिविर का अपने स्तर पर इंतजाम करके मरीजों की मदद कर रहे हैं.

विराट कोहली और अनुष्का ने जुटाए 11 करोड़ रुपये

Thank you MPL Sports Foundation for your generous contribution of 5 crore in our fight against Covid-19. With your help we have now increased our target to 11 crore. Anushka & I are deeply grateful for your unconditional support.@PlayMPL#InThisTogether #ActNow

— Virat Kohli (@imVkohli) May 12, 2021