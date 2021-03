वनडे सीरीज के आगाज से पहले विराट ने गाया गाना, आलोचकों को क्या चाहते थे बताना?

पुणे: इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार से शुरू होने जा रही वनडे सीरीज के पहले मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने बड़ी बात कही है. उन्होंने मैच से जुड़े एक सवाल के जवाब में राजेश खन्ना और शर्मीला टैगोर के एक गाने का जिक्र किया. ये वीडियो बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है.

'कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत न जाए रैना'

"We will continue backing our players." #TeamIndia captain @imVkohli stresses the importance of keeping the players in good mental space. #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/qy7AqmrW6O

— BCCI (@BCCI) March 22, 2021