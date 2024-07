Victory Parade: टीम इंडिया की ओपन बस परेड कब और कहां देख सकते हैं LIVE, जानें

नई दिल्लीः Where to Watch Open Bus Parade Live Streaming: भारतीय टीम टी20 विश्व कप की ट्रॉफी के साथ दिल्ली पहुंच गई है. शनिवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद खिताब जीतने वाली टीम इंडिया तूफान की वजह से बारबाडोस में फंस गई थी. इसके बाद बीसीसीआई ने टीम को वापस लाने के लिए विशेष विमान का इंतजाम किया. भारतीय टीम एयर इंडिया के विशेष विमान AIC24WC (एयर इंडिया चैंपियंस 24 विश्व कप) से भारत पहुंची.

Presenting raw emotions of Captain @ImRo45 -led #TeamIndia 's arrival filled with celebrations pic.twitter.com/EYrpJehjzj

The #T20WorldCup Champions have arrived in New Delhi!

Jubilation in the air

फैंस ने लगातार बूंदाबांदी के बीच एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी रही जिससे फैंस खिलाड़ियों के करीब नहीं पहुंच सके. वे खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे. उनके हाथ में बैनर और तिरंगा था. उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी.

वहीं सूर्यकुमार यादव ने फैंस के नारों का जवाब दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने फैंस को सलाम किया जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उनकी ओर ‘फ्लाइंग किस’ दी. रोहित ने विश्व कप ट्रॉफी पकड़ी हुई थी और बस में चढ़ने से पहले उन्होंने प्रशंसकों को इसकी झलक दिखाने के लिए इसे ऊपर उठाया. विराट कोहली ने भी फैंस की ओर ‘थंबस अप’ किया.

#WATCH | Delhi: Indian Cricket Team reaches 7, Lok Kalyan Marg, to meet Prime Minister Narendra Modi.

Team India with the T20 World Cup trophy arrived at Delhi airport today morning after winning the second T20I title. pic.twitter.com/fbmVpL2eWs

