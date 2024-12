रोहित शर्मा ने सरफराज खान को मार दिया घूसा, बीच मैदान में कप्तान ने क्यों की ऐसी हरकत

नई दिल्लीः Rohit Sharma Sarfaraz Khan: भारत ने हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी और चोट से उबरकर वापसी कर रहे शुभमन गिल (50 रिटायर्ड) के शानदार अर्धशतक की बदौलत रविवार को ऑस्ट्रेलिया में मनुका ओवल में 50 ओवर के गुलाबी गेंद के अभ्यास मैच में प्रधानमंत्री एकादश को छह विकेट से हरा दिया. हालांकि मैच के दौरान एक मजेदार वाकया भी हुआ जब रोहित शर्मा ने सरफराज खान के पीठ पर मजाकिया अंदाज में पंच मारा.

दरअसल पीएम एकादश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में सरफराज खान विकेटकीपिंग कर रहे थे. सरफराज 23वें ओवर में हर्षित राणा की एक बॉल विकेट के पीछे कलेक्ट नहीं कर पाए. बॉल गिरने पर स्लिप में खड़े कप्तान रोहित ने सरफराज की पीठ पर मजाकिया अंदाज में घुसा मारा. इसके बाद रोहित ने सरफराज को आंखें भी दिखाईं. वहीं सरफराज मुस्कुराकर दोबारा विकेटकीपिंग करने लगे.

Sarfaraz Khan keeping wickets in the warm-up game. He fumbles one and gets a whack on the back from skipper Rohit Sharmapic.twitter.com/s65esSsFty

— Kanav Bali (@Concussion__Sub) December 1, 2024