Unlock-5.0: सिनेमा हॉल जाइए, तैरना सीखिए, पार्क में घूमिए, सुरक्षा के साथ सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्‍ली: corona महामारी के के कारण हुए Lockdown को सरकार ने हटा दिया है और अब एक-एक करके प्रतिष्ठानों और संस्थानों को खोला जा रहा है. बुधवार को सितंबर माह खत्म होने के साथ-साथ ही Unlock-5.0: की घोषणा कर दी गई है. इस ऐलान के तहत अधिकाधिक रियायत देने का ऐलान किया गया है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां बरकरार रहेंगीं.

कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Unlock-5.0: की गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें पिछली बार की तुलना में अधिक छूट दिए जाने की घोषणा की गई है. सबसे बड़ी बात है कि अबकी बार राज्‍यों को स्‍कूल खोलने का अधिकार भी दिया गया है.

15 अक्‍टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे. हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं दी गई है. 1 अक्टूबर यानी कि गुरुवार (कल) से देशभर में अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) शुरू होगा.

Cinemas/ theatres/ multiplexes will be permitted to open with up to 50% of their seating capacity, for which, SOP will be issued by I&B Ministry: Government of India https://t.co/1bLAo4NRmE

सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं इस महीने

सरकार ने सबसे बड़ी राहत मनोरंजन को लेकर दी है. अब 15 अक्टूबर से बड़े पर्दे पर फिल्मों का आनंद उठाया जा सकता है. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघर, थिएयर और मल्टीप्लेक्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं.

MHA issues new guidelines for re-opening; gives flexibility to States/UTs for opening of schools

Cinemas/ theatres/multiplexes outside the containment zones, permitted to open with upto 50% of seating capacity from October 15

