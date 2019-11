आखिर सिद्धू को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है

नई दिल्लीः लगातार तीन चिट्ठी-पत्री लिखकर सिद्धू साहब पाकिस्तान गए तो फिर कुछ ऐसा बोल आए जो भारत की सियासत में बवंडर उठाने के लिए काफी है. वह गए तो थे करतारपुर कॉरि़डोर के उद्घाटन में लेकिन बवाल के सुतली बम में चिंगारी लगा के चले आए. उनका यह दौरा किसी विवाद को जन्म दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की तारीफ की है, इतना ही नही, उन्होंने इमरान खान को अपना दोस्त बता दिया.

क्या बोला कांग्रेस नेता ने

करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि विभाजन के बाद यह पहली बार है कि सीमाएं सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे दोस्त इमरान खान के योगदान को कोई नकार नहीं सकता.

मैं पीएम मोदी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं. सिद्धू को पाकिस्तान ने उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया, उन्होंने भारतीय जत्थे के साथ अपनी यात्रा भी नहीं की थी. अपनी कविता वाले अंदाज में उन्होंने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर तारीफ की और उन्हें इतिहास बनाने वाला बताया.

Navjot Singh Sidhu at inaugural ceremony of #KartarpurCorridor in Pakistan: I am thanking Modi ji also, it doesn't matter if we have political differences,doesn't matter if my life is dedicated to Gandhi family, I am sending a Munnabhai MBBS style hug to you Modi sahab for this https://t.co/VqQQduVFaL pic.twitter.com/3Rz0lUf2rW

— ANI (@ANI) November 9, 2019