अमेरिकी सांसद ने कहा - समय आ गया है, चीन को जवाब देना होगा!

नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के हैं ये सांसद. टेड योहो नाम इन सांसद ने कहा है कि भारत के विरुद्ध चीन की रणनीति को देखते हुए अब लगता है कि समय आ गया है जब चीन को जवाब दिया जाए.

अमेरिका की प्रुमख राष्ट्रीय पार्टी है रिपब्लिकंस. इस पार्टी के ही एक प्रमुख सांसद हैं टेड योहो. टेड योहो ने अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अपने देश के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ की सोच को ही आगे बढ़ाया है. उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिका शांतिपूर्ण देशों को डराने-धमकाने की पूर्व नियोजित सैन्य कार्रवाई का साथ नहीं देगा.

#China ’s actions towards #India fall in line with a larger trend of the #ChineseCommunistParty using the confusion of the #COVID19 #pandemic as cover to launch large scale military provocations against its neighbors in the region, including #HongKong , #Taiwan , & #Vietnam .

The #UnitedStates will not stand for unprovoked, premeditated military action for the purpose of antagonizing & intimidating peaceful nations into submission. Now is the time for the world to come together & tell #China that enough is enough.

— Ted Yoho (@RepTedYoho) June 26, 2020