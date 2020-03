कोरोना से दुनियाभर में दहशत: स्थिति होती जा रही है 'आउट ऑफ कंट्रोल'

नई दिल्ली: अमेरिका में कोरोना से दूसरी मौत हो गई. इटली में अब तक 34 लोग कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं. अकेले चीन में ही एक दिन में 42 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया. पूरी दुनिया में बात करें तो कोरोना से तीन हज़ार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सिचुएशन अलार्मिंग है और अगर वक्त रहते इस पर दुनिया ने बडी कोशिशें नहीं शुरू की, तो कोरोना से दुनिया के कोने कोने में तबाही मच सकती है.

चीन के बाद सबसे ज्यादा ईरान में कोरोना से तबाही मची है. ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान में कोरोना के 1501 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 66 लोग दम तोड़ चुके हैं. ईरान के सरकारी रेडियो ने जानकारी दी है कि ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला खामनेई को सलाह देने वाले परिषद के एक सदस्य की भी इस खतरनाक वायरस से मौत हुई है. इसके अलावा, ईरान के उप राष्ट्रपति मसुमेह एब्तेकार भी कोरोना से पीड़ित हैं, वहीं ईरान में कई शीर्ष अधिकारी इस वायरस की चपेट में हैं.

ईरान में इनके अलावा 100 भारतीय मछुआरे भी फंसे हुए हैं. उन लोगों ने भारत सरकार से ईरान से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई है, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहत पहुंचाने वाला बयान जारी किया है. उन्होंने लिखा है कि "कोरोना वायरस के कारण ईरान से भारत लौटने को उत्सुक भारतीयों के मुद्दे पर काम कर रहा हूं. इस संबंध में कई ट्वीट देखे गए हैं. हम भारतीयों की वापसी के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया स्थापित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं."

Working on the issue of Indians in Iran anxious to return due to #COVID19. Have seen many tweets in this regard. We are collaborating with the Iranian authorities to set up a screening process for return of Indians. (1/2)

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 1, 2020