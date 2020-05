क्या डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव हरवाना चाहता है चीन

नई दिल्ली: पूरे विश्व में चीनी वायरस की वजह से तबाही मची हुई है. एक एक करके बड़े देश भीषण हाहाकार के कारण अपने हथियार चीनी चालबाजी के आगे डाल रहे हैं. कोविड 19 नामक चीनी वायरस से सबसे अधिक अमेरिका परेशान है और इसकी भयानक वीभत्सता से भीषण त्रासदी झेल रहा है. अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा धीरे धीरे एक लाख के करीब पहुंच रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप चीन पर नाराज

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020