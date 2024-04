सलमान खान फायरिंग मामले के बाद Shahrukh Khan की सिक्योरिटी बढ़ी, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए एक्टर

नई दिल्ली:Shahrukh Khan: सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना ने सितारों के अंदर एक डर पैदा कर दिया है. इसने स्टार्स की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं. वहीं सलमान खान हाउस फायरिंग मामले के बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. शाहरुख एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी के साथ स्पॉट हुए. वीडियो पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं.

किंग खान की बढ़ाई गई सुरक्षा

Megastar SHAH RUKH KHAN spotted at Kolkata airport today, looking dashing as Always.@iamsrk @KKRiders @SRKClubDelhi #ShahRukhKhan #KKR #Kolkataknightrider #KKRvsRR #IPL2024 #SRKClubDelhi pic.twitter.com/f0uXsrT3dz

— Zahid Akhtar (@ZahidAk35965291) April 17, 2024