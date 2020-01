अमेरिका और केन्या के संयुक्त आर्मी बेस पर आतंकी हमला

नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं. इस बीच पूर्व अफ्रिका देश केन्या से भी बड़ी खबर आ रही है. केन्या में अमेरिका और केन्या के संयुक्त आर्मी बेस पर हमला हुआ है. अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रही तनातनी को देखते हुए ये वाकई बड़ा वाकया है.

केन्या में अमेरिका और केन्या के संयुक्त आर्मी बेस पर हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने ले ली है. विस्फोटक से भरी कार से धमाका किया गया है. आर्मी बेस में अभी भी गोलीबारी जारी है, हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब ने ली है.

Breaking: Two aircraft, one U.S. and one Kenyan, were destroyed along with two U.S. helicopters and multiple U.S. vehicles at the Manda Bay military airstrip #Kenya pic.twitter.com/7ds89N38Jl

जाहिर तौर पर अमेरिका और केन्या के संयुक्त आर्मी बेस पर जो हमला हुआ उसके बाद हर किसी की नजर अमेरिका के अगले कदम पर होगी. हर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार है. आपको बताते हैं कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद अब तक क्या-क्या हुआ है. आज और शनिवार को ट्रंप ने कई ट्वीट किए हैं. आज ट्रंप ने ट्वीट करके ईरान को कड़ी चेतावनी दी है.

ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने कोई हमला किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा. अबकी बार ऐसा हमला करेंगे जो पहले नहीं हुआ होगा.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020