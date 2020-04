पाकिस्तान में हिंदुओं को भूखा मारना चाहती है इमरान की 'नियाजी सरकार'

नई दिल्ली: अपने दोहरे चरित्र के लिए दुनियाभर में मशहूर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी असल औकात दिखा दी है. पाकिस्तान के हुक्कमरान इमरान खान की हकीकत सामने आ चुकी है. जो खुद कश्मीर का रोना रोते हैं और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भूखा मार देना चाहते हैं.

दुनिया भर में कोरोना वायरस ने लोगों को खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया है. लेकिन पाकिस्तान में इंसानियत का गला घोंट कर सरकार अपनी असल औकात दिखा रही है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक दाने-दाने के लिए मोहताज हैं. बच्चें भूख से तड़प रहे हैं मांओं की आखों में आंसू हैं और पेट में अन्न का एक दाना नहीं है.

#WATCH Pakistan: Members of Hindu&Christian communities say they are denied ration by authorities, in Sindh province. A Hindu local says,"Authorities are not helping us during lockdown, ration is also not being provided to us because we are part of a minority community." #COVID19 pic.twitter.com/ASawThS9XI

— ANI (@ANI) April 1, 2020