अमेरिका में भारतीय डॉक्टर का सम्मान देखकर आप भाव विभोर हो जाएंगे

नई दिल्ली: मूल रूप से मैसूर की रहने वाली अमेरिकी डॉक्टर उमा मधुसूदन के सम्मान में उनके घर के सामने से एक-दो नहीं पूरे सौ गाड़ियों का काफिला गुजरा. ये कोरोना संकट के दौरान इस भारतीय डॉक्टर की अभूतपूर्व सेवाओं की वजह से दिया गया सम्मान है.

उमा को दिए अनोखे सम्मान से देश का गौरव बढ़ा

सम्मान हासिल करते समय डॉक्टर उमा अमेरिका में अपने घर के सामने खड़ी थीं. सबसे पहले एक काले रंग की एसयूवी उनके पास आकर खड़ी होती है. कार से एक आदमी निकलता है और एक पोस्टर वहां पर लगा देता है. इस पोस्टर पर लिखा है डॉक्टर उमा मधुसूदन की पहचान साउथ विंडसर के अनसंग हीरो के रूप में की गई है.

इसके बाद एक-एक कर गाड़ियों का काफिला गुजरता है और उसमें बैठे लोग डॉक्टर उमा को सैल्यूट करते हैं. हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं. डॉक्टर उमा भी पूरी विनम्रता के साथ इस सम्मान को खड़े होकर स्वीकार करती हैं.

Dr Uma Madhusudan, an Indian doctor, was saluted in a unique way in front of her house in USA in recognition of her selfless service treating Covid patients pic.twitter.com/Hg62FSwzsP

काफिले में सरकारी गाड़ियां भी थीं शामिल

डॉ. उमा को सम्मान देने वाली 100 गाड़ियों के काफिले में पुलिस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और प्रशासनिक गाड़ियां भी मौजूद थीं. इस दौरान काफिले में मौजूद गाड़ियों के शायरन बजते रहते हैं और लाइटिंग हो रही होती है. ये सबकुछ साउथ विंडसर अस्पताल की अनसंग कोरोना वारियर डॉ. उमा के सम्मान में किया गया.

कई लोगों ने ट्वीट किया वीडियो

करीब 6.30 मिनट के इस वीडियो को कई लोगों ने अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर किया है. जिसमें भारतीय और अमेरिकी दोनों देशों के लोग शामिल हैं. खुद भारत के उप-राष्ट्रपति ने डॉ. उमा के सम्मान में ट्विट किया है.

It is heartening to know that Dr Uma Madhusudan, an Indian doctor hailing from Mysore who is treating COVID-19 patients in South Windsor Hospital in the USA received a unique 'Drive of Honour' by the locals in front of her house.https://t.co/EazIXPDpnf

— Vice President of India (@VPSecretariat) April 21, 2020