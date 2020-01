अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है पाकिस्तान, तो क्यों CAA पर देश में मचा घमासान?

नई दिल्ली: देश में नागरिकता कानून का विरोध जारी है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है. पाकिस्तान में हिंदू-और सिखों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. ऐसे ही सताए अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया लेकिन यहां अभी भी इसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है.

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लगातार हिंदू और सिख लड़कियों को जबरन मुसलमाना बनाया जा रहा है. उनका अपहरण किया जा रहा है और उसके खिलाफ बोलने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है. ऐसे में उनके पबास पाकिस्तान छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बच रहा.

ताजा मामला पाकिस्तान के एक बड़े सिख नेता राधेश सिंह का हैं. उनको पाकिस्तान में लगातार धमकी मिल रही थी. ऐसे में उनके पास अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था. मजबूरन उन्होंने पाकिस्तान छोड़ना पड़ा.

वहीं अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भारत के विदेश मंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है. उन्होंने इसके लिए ट्वीट करते हुए लिखा कि यह अब वैश्विक सिखों के लिए चिंता का विषय है और हम सभी को पाकिस्तान के सिख समुदाय के समर्थन में एकजुट होना चाहिए. मैं आग्रह करता हूं विदेश मंत्री एस. जयशंकर जी इस मुद्दे पर दखल दें.'

This is now a matter of concern for global Sikhs and we all must stand united in support of Sikh community of Pakistan

I urge @DrSJaishankar Ji to address this issue at the very earliest with his counterparts in Pakistan@ANI @punjabkesari @TimesNow @ABPNews @BBCBreaking https://t.co/rKbSj2KHez

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) January 21, 2020