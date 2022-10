Daycare center shooting: ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲରେ ନରସଂହାର, ୨୩ ନିରୀହ ଶିଶୁ ସମେତ ୩୧ ମୃତ

Thailand daycare centre shooting, ବ୍ୟାଂକକ୍: ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବସ୍ଥିତ ନଙ୍ଗ ବୁଈ ଲାମଫୁ ସହରରେ ନରସଂହାର ହୋଇଛି। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖୁବୁଜା ଗୁଳିମାଡରେ ୩୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଳିମାଡ ଏକ ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଛି। ଗୁଳିମାଡ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଡେପ୍ୟୁଟି ପୋଲିସ ପ୍ରବକ୍ତା ଅର୍ଚନ କୈଟଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଡେକେୟାର ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୩୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୨୩ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୟସ୍କ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍କୁଲକୁ ସିଲ କରିଛି। ଗୁଳି କାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନଙ୍ଗ ବୁଈ ଲାମଫୁ ସହରରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ଟୟୋଟା ଗାଡିରେ ଆସିଥିଲା। ଗାଡିରେ ବ୍ୟାଂକକ ପଞ୍ଜିକୃତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶି ଆଖୁବୁଜା ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲା। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକୁରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ୩୪ ବର୍ଷିୟ ପାନୟା କାମରାମ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଗଣହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ନାଖୋନ ରାଚାସୀମା ସହରରେ ଜଣେ ଯବାନ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳିକରିଥିଲେ।

JUST IN: Shooting reported at childcare centre in Nong Bua Lamphu, northern Thailand. Casualties reported. Suspected gunman still at large https://t.co/UqEF4bW4E7

— Pichayada P. (@PichayadaCNA) October 6, 2022