Crime News: ଚାରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମାଆ, କାରଣ କରିଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Burhanpur News: ମାଆ (Mother) ହୋଇଗଲା ନିଷ୍ଠର । ହୋଇଗଲା ସେ ମମତାହୀନ ,ଭୁଲିଗଲା ସ୍ନେହ ମମତା । ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଚାରୋଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା (Mother Jumped Into Well With 4 Children)। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି । ତେବେ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜନିତ ବ୍ୟାପାରରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡି ନାହିଁ ।