Puri: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା; ଗିରଫ ହେଲେ ୟୁଟୁବର, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

Puri Drone Case: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡିବା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି । ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ୟୁଟୁବର ଅନିମେଶ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ୟୁଟୁବର ଅନିମେଶ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଲିକତାରୁ ଗିରଫ କରଯାଇଛି । ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଓଡି଼ଶା ପୋଲିସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବା ଅନିମେଶ୍ ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏସପି ବିଶାଲ୍ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭାଇରାଲ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।

The YouTuber, Accused in drone flying case over Sri Jagannath Temple, who was evading arrest since the incident, has been finally nabbed by special team lead by DSP City, Sri KK Hariprasad, from Barrackpore, West Bengal. pic.twitter.com/lXMLHwsWgf

— Puri Police (@SPPuri1) January 18, 2023